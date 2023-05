Maurice Kamto réagit à l’enlèvement de Fabien Kengne

Dans une déclaration publiée ce mardi, Maurice Kamto, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) se dit “choqué” et “outré” par l’enlèvement de Me Fabien Kengne.



Le MRC par la voix de son président n’est pas resté muet après le kidnapping de son représentant, Me Fabien Kengne, par des éléments de la sécurité militaire (SEMIL) hier nuit, à la sortie de son passage sur “Équinoxe Soir”, diffusée sur la chaîne de télévision éponyme. Dans un communiqué signé ce mardi par Maurice Kamto, le parti condamne “avec la dernière énergie” cet enlèvement qu’il qualifie d’ “acte de terrorisme d’État”.



“L’enlèvement avec une violente inouïe et sans aucun titre de Me Fabien KENGNE a eu lieu devant l’immeuble siège de la télévision ÉQUINOXE. Il s’agit-là d’un acte de terrorisme d’Etat puisque le message derrière un tel acte est la volonté affichée de semer la peur dans le cœur et l’esprit de tous ceux qui dans le débat public ont une opinion dissidente de celle du pouvoir en place. Cet acte terroriste est d’autant plus scandaleux qu’il avait été annoncé en mondovision quelques jours plus tôt, le dimanche 28 mai 2023, sur Équinoxe télévision par Monsieur Serge Henri KELBE, représentant du parti au pouvoir, le RDPC. La vidéo de cette annonce menaçante est désormais virale sur les réseaux sociaux”, a déclaré Maurice Kamto.



L’homme politique fait également savoir que grâce à l’alerte enlevé largement partagée sur les réseaux sociaux, Me Fabien “Le MRC demande au ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense de faire toute la lumière sur cet autre fait d’armes détestable qui discrédite la SEMIL, organe placé sous son autorité directe, car il tend à conforter l’image de la SEMIL comme un service hors la loi au service d’un parti politique”, a écrit Maurice Kamto.

Déjà en octobre 2020, le Coordonnateur National chargé du développement de notre parti, M. Pascal ZAMBOUE, avait été enlevé, menotté et affublé d’une cagoule, sans motif ni mandat, en plein jour dans la ville Douala par les funestes éléments de la Direction des Opérations (DO) de la Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE). Au regard du triste sort réservé bien plus tard à MARTINEZ ZOGO par ces mêmes éléments de la DGRE, il y a lieu de croire aujourd’hui que Pascal ZAMBOUE n’a eu la vie sauve dans ce kignaping que grâce aux alertes lancées promptement sur les réseaux sociaux par des témoins oculaires de son enlèvement.

Le MRC voit également dans cet acte terroriste, une intimidation des courageux avocats du « Collectif Me Sylvain Souop » qui défend les MARCHEURS PACIFIQUES arrêtés arbitraiment et détenus illégalement, selon l’Avis motivé du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire (GTDA) N°63/2022 du 4 novembre 2022. Le MRC appelle le Peuple camerounais, les organisations de la société civile, et plus particulièrement le Barreau du Cameroun, à ne pas être indifférent à cet acte terroriste, qui ressemble à tous égards à une mise en garde d’un cabinet noir porteur d’un projet maléfique pour notre pays, comme le sont les assassinats crapuleux récents de MARTINEZ ZOGO et du prêtre OLA BEBE.

Le MRC appelle le Peuple CAMEROUNAIS à rester vigilant car un mauvais vent souffle sur notre pays.

Notre compassion, notre solidarité et notre soutien total à Maitre KENGNE. Maurice Kamto, 30 mai 2023