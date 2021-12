Owona Nguini est le vice-recteur de l’université de Yaoundé I. Il s’en prend à certains militants du MRC qu’il accuse de vouloir diviser le pays.

Owona Nguini n’a pas oublié sa haine pour les militants du MRC. Le politologue et vice-recteur à l’Université de Yaoundé I en est venu à croire que quiconque partage la vision du parti de Maurice Kamto est un ennemi de la République. Sa nouvelle cible : le Dr Aristide Mono, politologue et nouveau consultant d’Equinoxe TV. « Les talibans (militants du MRC) utilisent Equinoxe et son analyste-maison Aristide Mono pour dresser le grand Nord comme l’ennemi absolu du régime du Renouveau », a indiqué Owona Nguini dans une analyse.

Le vice-recteur de l’Université de Yaoundé I enchaîne. « Après ils viendront accuser le Renouveau et le Rdpc d’attiser les tensions ethniques. Un tel niveau de perversité est incroyable. Le but en est de cultiver l’animosité ethno-politique entre le grand Nord et le grand Sud », poursuit le politologue.

Cet homme cultivé, Eric Martial Owona Nguini, est l’un des intellectuels du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Petit-fils d’un bamiléké, il hait jusqu’à la lie cette tribu, et assimile le MRC à un parti clanique. Il est pourtant établi que ce véritable parti de l’opposition est l’un des partis les mieux représentés du Cameroun. Ses antennes s’étendent de l’Extrême-Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest.

Le MRC revendique toujours la victoire aux élections présidentielles de 2018. La Cour Constitutionnelle avait décidé d’un non-lieu sur toutes ses réclamations, pourtant très bien documentées, en mondo-vision.

Jordan Z.