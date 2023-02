Ouest : le Minsanté ferme un centre de santé après le décès d’une femme enceinte

La décision du ministre de la Santé Malachie Manaouda est contenue dans une correspondance signée le 16 février 2023 et transmise au Délégué régional de la santé publique de l’Ouest.

Le ministre de la Santé (Minsanté) a instruit la fermeture du Centre médical protestant de Baigom dans le département du Noun, région de l’ouest du Cameroun. La décision de Manaouda Malachie fait suite au décès d’une femme enceinte dans ledit centre de santé. La sanction est tombée le 16 février 2023 à travers une correspondance adressée au délégué régional de la santé publique de l’Ouest.

Ainsi donc, le centre de santé visé ne respectait pas les normes éthiques et la déontologie professionnelle en matière de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement. Des faits déjà relevés dans un rapport de supervision. Le Dr Malachie Manaouda a insisté sur l’importance de respecter les normes et les protocoles médicaux pour garantir la sécurité des patients, en particulier dans les cas de grossesse et d’accouchement.

La fermeture du centre médical de Baigom devrait permettre de faire passer le message que le gouvernement prend très au sérieux la qualité des soins de santé offerts à la population.

Pour rappel, le 8 septembre 2022, le bloc opératoire du centre médical d’arrondissement de Koukouet Maloum, situé dans le district de santé de Foumban a été mis hors service pour 6 mois. « Un personnel non qualifié, l’absence des mesures PCI et l’absence d’équipements adéquats au bloc opératoire », étaient les raisons évoquées de cette suspension.