Ordre national de médecins : l’élection de nouveau renvoyée

Le ministre de la santé publique (Minsanté) Manaouda Malachie l’a annoncé lundi sur son compte Twitter.

L’assemblée générale extraordinaire élective prévue ce 18 janvier au sein de l’Ordre national des médecins du Cameroun (ONMC) est renvoyée à une date ultérieure. « Je voudrais porter à l’attention de tous les médecins que les élections au sein des organes de l’Ordre national des médecins du Cameroun sont renvoyées sine die. J’exhorte cependant les uns et les autres à demeurer mobilisés et déterminés, pour construire un Ordre fort et viable. », a écrit le Minsanté sans toutefois évoquer les raisons de ce second renvoi.

Mais en coulisses, plusieurs candidats à la présidence de l’ordre dénoncent l’ingérence du ministre du tutelle dont l’ambition est de porter à la tête de cette institution, un candidat de son choix. Conviés récemment à une réunion de concertation avec le ministre Manaouda Malachie, 5 des 7 candidats ont décliné l’invitation et se sont opposés à l’organisation des élections par Elecam. « Le règlement intérieur et le code de déontologie récemment adoptés confient l’organisation de leurs élections aux SEULS médecins », ont-ils écrit dans une correspondance adressée au directeur général d’Elections Cameroon (Elecam).

Il s’agit du deuxième report de ce scrutin après celui fixé pour le 29 décembre 2022. Accusé de vouloir imposer à la tête de l’ordre, son poulain, le Professeur Noel Emmanuel Essomba le Minsanté a réfuté ces allégations. « Qu’il soit clair que je veillerai, en toute neutralité et indépendance, à des élections libres et transparentes. », s’est récemment défendu le membre du gouvernement.