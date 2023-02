ONIES : Joseph Antoine Bell nommé président du Comité d’orientation

Six mois après la création de l’Office national des infrastructures et des équipements sportifs (ONIES) par le président Paul, les dirigeants de l’institution viennent d’être nommés.

Les responsables de l’ONIES sont connus. Dans un décret présidentiel signé ce lundi 6 février, Paul Biya confie l’administration de l’office à Félix François Ewane, qui sera suppléé par Pascaline Wanki Manhgi. L’ancien Lion Indomptable Joseph Antoine Bell est nommé au poste de président du comité d’orientation.

Pour rappel l’Onies a pour missions d’assurer, par son expertise, l’entretien, la maintenance, l’exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que des installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l’Etat du Cameroun.

En plus, cet organisme a aussi la charge d’assurer la gestion administrative, financière et technique des infrastructures et équipements sportifs, et le maintien en bon état de fonctionnement, ainsi que la sécurisation des infrastructures et équipements sportifs.

Décret portant nomination du Président du Comité d’Orientation de l’Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs.#PaulBiya#Cameroun pic.twitter.com/RBB2H8GEwI — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) February 6, 2023