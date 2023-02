NOSO : 81 élèves et enseignants enlevés en 2022

Révélation faite par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

La crise anglophone qui perdure depuis bientôt sept ans brisé l’école. Pas moins de 81 enseignants et élèves ont été enlevés par les milices séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 2022. C’est le triste bilan rendu public récemment par l’OCHA.

Parmi les personnes kidnappées, au moins sept enseignants et étudiants ont été blessés, cinq enseignants et élèves ont été tués et environ huit incidents d’incendie criminel sur des installations éducatives ont également été signalés, rapporte l’ organisation onusienne.

« En septembre (2022 ndlr) plusieurs groupes armés non étatiques ont fait des déclarations contradictoires pour annoncer leur position sur l’éducation alors que les écoles se préparaient à ouvrir leurs portes. Leurs positions allaient de l’autorisation des écoles communautaires et privées à l’interdiction des établissements d’enseignement formels du gouvernement, en passant par des menaces d’attaques contre les enseignants et les élèves », indique OCHA dans son rapport.

D’après l’Unicef, plus de 800 000 enfants sont privés d’éducation à cause de la guerre civile dans les régions anglophones du pays où des établissements sont la cible d’attaques.