Nord-Ouest : près de 180 milliards mobilisés pour les projets routiers abandonnés

Plusieurs entreprises ont délaissé les chantiers des travaux, d’autres ne se sont même pas mobilisées.

Les chantiers routiers dans la région du Nord-Ouest sont à l’abandon. A ce jour, cette région tourmentée par les violences des groupes séparatistes est l’une des plus enclavée du pays. « Il convient de préciser que depuis cinq ans, un montant cumulé d’environ 179, 136 milliards de FCFA a été mobilisé par le gouvernement pour les projets routiers dans le Nord-Ouest. A date, 44% du linéaire du réseau est couvert par des contrats actifs pour des travaux qui ne s’exécutent pas ; les raisons sont connues. Plusieurs entreprises ont abandonné les chantiers des travaux ou des études ; d’autres ne se sont même pas mobilisée. », déclaré le ministre des travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, au site Bougna.



Cette somme a été mobilisée par plusieurs institutions notamment le budget d’investissement public, le fond routier et les partenaires techniques et financiers. « En 2016, 10 contrats n’ont pas pu être exécutés sur 700 km de routes pour environ 38 milliards. En 2018 et 2019, 18 contrats ont été passés sur 158,21 km, pour environ 6 milliards de FCFA ; en 2020 et 2021, 14 contrats sur 155,5 km », apprend-on.

Selon le Mintp, la région du Nord-Ouest a un réseau routier long de 10 504,85 km dont 495,09km de chaînons de routes nationales, 793,87 km de routes régionales et 9 215, 89 km de routes communales. 48,26% des sections de routes nationales sont bitumées, 9,3% de routes régionales Sont bitumées et 13,1% de routes communales le sont.