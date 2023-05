Nord-Ouest : au moins 4 soldats tués dans une attaque séparatiste

De sources concordantes, ces éléments des forces de sécurité sont tombés le 25 mai dernier sur un engin explosif improvisé (EEI) à Belo, une localité située dans le département de Boyo, région du Nord-ouest.

Les forces de défense impliquées dans la cise anglophone viennent de perdre de nouveaux éléments. Au moins quatre soldats sont décédés il y a 4 jours dans la région du Nord-Ouest. Un convoi avait quitté Bamenda pour Fundong, dans le but de déblayer la route qui a été bloquée par les combattants séparatistes lors de l’enlèvement d’une trentaine de femmes à Big Babanki.

L’attaque séparatiste a également fait plusieurs blessés et détruit deux voitures blindées de l’armée ainsi qu’un pont reliant Belo à Njinikom. Les soldats décédés et ceux dans un état critique ont été transportés par un hélicoptère qui a été envoyé pour soutenir les troupes. Selon une source bien introduite, l’hélicoptère a mis plus de temps à atterrir en raison des violents combats qui ont suivi entre les forces de sécurité et les combattants séparatistes.