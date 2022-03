Nord: Après 10 ans de travail, un enseignant meurt sans toucher son salaire

Monsieur Hamidou, enseignant d’éducation physique et sportive (EPS) au lycée de Beka dans le Nord du pays a rendu l’âme ce 8 mars de suite de courte maladie.

Dès le début de l’opération « Craie morte » lancée par le collectif » On a trop supporté », le cas de l’enseignant Haminou, 10 ans sans intégration à la fonction publique et sans salaire a fait le tour de la toile.

Au cours de cette vague de revendications, il avait déclaré survivre au quotidien grâce à l’agriculture et l’élevage. « Depuis 2012 que je suis affecté au lycée de Beka, je n’ai ni salaire ni matricule. Je me bats avec l’agriculture et l’élevage quand je ne suis pas à l’école pour faire vivre ma femme et ma fille qui est à la SIL. Mon dossier est enregistré à la fonction publique depuis le 14 février 2022… », s’était-il indigné.

Face au tollé que sa condition va susciter, le 24 février dernier, le ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative (Minfopra) a signé la note d’intégration de Hamidou. Mais l’ enseignant passe de vie à trépas sans être passer à la caisse pour ses dix années de travail sans salaire.

Hamidou avait par ailleurs confié au site Camer.be être en insécurité dans sa commune après que son dossier avait été rendu populaire. « Peu importe où on m’envoie. Il faut m’affecter ailleurs. Ma vie est en danger ici », plaidait-il.

URGENT : 🚨#OTS en deuil : le prof d'EPS du lycée de Beka dont l'histoire a nourri le movement OTS ces dernières semaines vient de décédé tout à

l'heure de suite d'une courte maladie. 😭 pic.twitter.com/kLtbOxKTg7 — OTS : On a Trop Supporté (@OTS_Officiel) March 8, 2022