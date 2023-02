Nommé à l’Onies, Joseph Antoine Bell réagit

Un décret présidentiel portant nomination de Joseph Antoine Bell (68 ans), l’ex Lion Indomptable, à la présidence du comité d’orientation de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies) est tombé lundi. Au lendemain de cette reconnaissance du président Paul Biya, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale de football du Cameroun se prononce.

« Je n’oublie pas que, au retour de la Coupe du monde 1990, alors que les responsables du foot camerounais avaient annoncé ma radiation à vie, j’ai été reçu à bras ouverts et décoré au Palais avec toute l’équipe. En 2004, alors que la Fécafoot est dans un imbroglio flagrant, les élections sont suspendues par le PRC qui prescrit une commission de relecture des textes dans laquelle mon nom figure au milieu d’éminences du droit et de la politique. En 2014 notre pays hérite des organisations de la CAN féminine 2016, CAN 2019 et CHAN 2020 », se remémore Bell.

« Le Chef de l’état crée le Comité de Préparation de ces compétitions où siègent plusieurs ministères et organisations patronales notamment. Il y nomme 4 personnalités dont moi. Puis arrive le Grand Dialogue National avec 3/4 de participants Anglophones et l’autre quart composé de responsables politiques. Il m’y a été réservé une place. Je remercie le Chef de l’état pour cette reconnaissance constante et resterai moi-même pour être à la hauteur de cette confiance ! », conclut-il.