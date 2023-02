Nécrologie : la fille d’Ignatius Ganago est décédée

Nous avons appris hier dans la nuit le décès de la petite Chloé, âgée de 5 ans et fille de l’international camerounais Ignatius Ganago.

C’est un énorme coup dur pour l’attaquant camerounais. Seulement âgée de 5 ans, sa fille, prénommée Chloé, est passée de vie à trépas ce lundi, des suites de courte maladie. Informé, Ignatius Ganago a immédiatement quitté l’hexagone pour se rendre au Cameroun. Il doit être auprès de sa famille pendant cette terrible épreuve.

Le monde du football français a multiplié les hommages envers la star camerounaise du Fc Nantes. Son club, le FC Nantes a soutenu son joueur. « On pense fort à toi Gana. Le club est avec toi à travers cette terrible épreuve ». Peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’équipe des Canaries. Le FC Lens, son ancien club, a été le premier à soutenir le joueur. « Touché en plein cœur par ce drame, l’ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable ». Les Sangs et or qui doivent recevoir le FC Nantes dimanche en championnat ont annoncé << un hommage appuyé>> à la petite Chloé au stade Bollaert.

Ignatius Ganago ne sera donc pas de la partie ce jeudi en compétition européenne. Le Fc Nantes affronte la Juventus de Turin en Barrages de Ligue Europa. Ce même jeudi l’attaquant des Lions Indomptables soufflera sur sa 24e bougie.