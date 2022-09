Me Meli Tiakouang : « des réunions pour refuser à Me Kamto de plaider »

Avocat en péril!

Des réunions pour refuser à Me Kamto de plaider devant les juridictions camerounaises!

Je me demande que feront-ils? Eux qui refusent de venir en justice répondre de leurs actes , lorsque leur agresseur, leur voleur, leur violeur sera poursuivi devant la même justice?

Il a fallu que le Pr Kamto, avocat inscrit au Barreau de Paris depuis 1997, porte pour la troisième fois au Cameroun, son costume d’avocat, que se tiennent des réunions, même gouvernementales.

Le but recherché , des arguments qui militeront en faveur du rejet de sa constitution devant la Cour d’appel du centre où il est apparu le jeudi 15 septembre pour s’associer à la défense des militants du MRC condamnés par le Tribunal Militaire de Yaoundé.

De telles réunions ont elles eu lieu lorsqu’il est venu au Tribunal Militaire de Yaoundé nous retrouver dans la défense de notre confrère Me Agbor Nkongho Balla?

Se sont-ils reunis lorsqu’il est venu devant le juge d’habeas corpus défendre la mise en liberté du Magistrat hors hiérarchie en service à la Cour Suprême du Cameroun embastillé sans acte public ?

Il y’a bien longtemps il a plaidé à Douala aux côtés du très estimés Me MONGUE DIN, ancien membre du Conseil de l’ordre.

Y’a t’il des causes d’incapacité d’exercice qui le frappent, ou encore des incompatibilités ?

Eh bien ! Non et non.

Ce syndicat en réunion, devra se rapprocher de la Cour d’appel du centre et retourner lire en premier les dispositions de l’article 33 de la Convention judiciaire de 1974 encore en vigueur signée entre la France et le Cameroun et par la suite celles de l’article 73 de la Loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat.

Rien n’empêche aussi à ce syndicat de décaisser au Trésor public des frais de mission pour se rendre au siège du Barreau de Paris! Il leur sera répondu.

Rdv le 20 octobre 2022.

Il plaidera.