Maurice Kamto: nos détenus politiques, d'authentiques otages du regime

Dans son discours, Maurice Kamto, le président du MRC est revenu sur les multiples condamnations des membres de son parti par l’institution judiciaire. Ce 31 décembre, il leur a réaffirmé son soutien.

Maurice Kamto qualifie d’inhumains et cruels les traitements infligés aux militants et sympathisants du MRC emprisonnés depuis septembre 2020. « Face à cette injustice, l’institution judiciaire et les magistrats ont choisi lâchement le camp des bourreaux. Les personnes arrêtées sont toutes des personnes civiles. Mais elles ont pourtant été attraites devant les tribunaux militaires (..). Ainsi, la haine d’État veut frapper les militants et sympathisants du MRC dans leur chair et leur moral. », a déclaré le patron du MRC.

Dans la foulée, Maurice Kamto fait savoir que résistance nationale continue se poursuivra jusqu’à la victoire. Il a par ailleurs salué la bravoure de ses sympathisants incarcérés. « Aux femmes et hommes qui malgré la torture, les humiliations diverses et les manœuvres du retournement du régime n’ont pas trahi la cause, je tiens à leur dire mon admiration pour leur patriotisme et leur dignité dans l’épreuve. Ils sont un modèle de courage et d’abnégation. Ils devraient inspirer la jeunesse. Tant je vivrai, je me battrai pour qu’un jour, la patrie leur soi reconnaissante. »