Parti politique : Le MRC réconforte ses militants condamnés

Dans une publication sur sa page Facebook, le parti de Maurice Kamto apporte son soutien à ses sympathisants condamnés à des peines allant jusqu’à 7 ans de prison ferme hier lundi par le tribunal militaire de Yaoundé.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) demeure confiant. Après la condamnation d’Alain Fogué, Olivier Bibou Nissack ainsi que plusieurs autres militants du parti à des peines allant jusqu’à 7 ans de prison devant le tribunal militaire de Yaoundé; le MRC a envoyé un message de réconfort à ses sympathisants. « Aux petites mains de la dictature nous disons que chacun paiera le prix de sa complicité que ce soit devant dieu ou devant les hommes. Restez vaillants et fiers de votre combat. Le peuple Camerounais tout entier vous le revaudra», a écrit le parti sur sa page Facebook.

Pour le parti de Maurice Kamto, ses militants condamnés hier 27 décembre entrent désormais dans l’histoire. « Pr Alain FOGUE, Olivier BIBOU NISSACK et toutes les autres victimes de la tyrannie de Paul BIYA: Pendant que vous rentrez dans l’histoire glorieuse des héros de notre cher et beau pays, au même titre que OUM NYOBE, OUANJIE, OSSENDE, MOUMIE et les autres, votre bourreau Mr BIYA s’enfonce dans l’abîme de l’histoire pour retrouver les plus grands fossoyeurs de l’humanité ».

Ce message du parti serait probablement le dernier au sujet du dossier des 40 militants du MRC condamnés par le tribunal militaire de Yaoundé. Car le MRC a décidé de se retirer des médias. Selon une note du porte- parole de la formation politique, aucun avocat du collectif Sylvain Soup ne fera de déclaration sur le dossier. Il en est de même pour les cadres et militants du parti.