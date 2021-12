Lutte contre le paludisme : plus de 16 millions de moustiquaires à distribuer en 2022

Une 4ème campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda) est annoncée pour avril 2022.

Les ménages camerounais vont recevoir des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda) en 2022. Le Dr Dorothy Achu, Secrétaire permanent du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) a annoncé la 4ème campagne nationale de distribution des Milda pour le mois d’avril de l’année prochaine. La dernière campagne a été réalisée en 2019.

Le Pnlp veut atteindre 47 millions de moustiquaires distribuées de 2011 à 2022. Selon le programme, grâce à cette campagne de distribution de moustiquaires, le taux de mortalité est passé de 18 à 16 décès pour 100 000 habitants. Soit environ 500 décès évités en un an.

Au Cameroun, le paludisme représente près de 29% du taux de consultation dans les formations sanitaires et 40% des hospitalisations. En 2020, la maladie transmise par l’anophèle femelle a affecté un peu plus de 2,5 millions de camerounais. Et causé la mort de 4 121 personnes la même année (dont 64% des enfants de 0 à 5 ans), 4510 en 2019 et 3263 en 2018.