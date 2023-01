L’ONU accorde 3,6 milliards de F à 3 régions sinistrées

Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) de l’ONU a récemment approuvé cette allocation pour fournir une assistance vitale et de protection à des personnes ayant des besoins urgents.

Les régions de Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord en proie à l’insécurité vont bénéficier d’une aide de 3,6 milliards de FCFA du CERF. Cette aide destinée à 2,6 millions de personnes dans ces régions et comprend des services de protection et d’hébergement ainsi qu’une assistance alimentaire et nutritionnelle, rapporte l’ONU.

Selon le Chef de Bureau adjoint d’OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies) Cameroun, à Yaoundé, David Cibonga, le pays connait une crise humanitaire complexe tandis que la réponse humanitaire n’est financée qu’à hauteur de 42%, laissant beaucoup de secteurs avec des besoins urgents.