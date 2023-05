Les décaissements extérieurs chiffrés à 155 milliards de F au 1er trimestre 2023

Au premier trimestre de l’année en cours, le Cameroun a reçu 155 milliards de F cfa de financements extérieurs. Il s’agit de 111,6 milliards de Fcfa provenant des bailleurs de fonds multilatéraux (60,4%), 35,3 milliards de F des partenaires bilatéraux (31,3%) et de 9 milliards (8,2%) des créanciers des créanciers commerciaux.

Une cartographie des partenaires multilatéraux du Cameroun relève que le Fonds monétaire international (FMI) a accompagné le Cameroun à hauteur de 45,3 milliards de F entre janvier et mars 2023. Ceci dans le cadre d’appuis budgétaires FCE-PEF (facilité élargie de crédit-programme économique et financier) et MEDC-PEF (mécanisme élargi de crédit- programme économique et financier) 2021-2023. De son côté, la Banque africaine de développement (BAD) a décaissé 26 milliards de F dont 23,3 milliards au titre d’appuis budgétaires PEF.

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) y a injecté 16,1 milliards. En ce qui concerne ses partenaires bilatéraux, la Chine à travers Eximbank et l’Inde ont respectivement soutenu le pays à hauteur de 28 et 7,3 milliards de Fcfa. Au rang des créanciers commerciaux, seule la britannique Standard Chartered Bank a décaissé 5,9 milliards en faveur du Cameroun.

Selon la caisse autonome d’amortissement (CAA), au 31 mars 2023, la dette des entreprises et établissements publics au Cameroun est de 879 milliards de FCFA. Comparée à la même période en 2022, elle connait une hausse de 40,7 milliards de FCFA (+8,6%).