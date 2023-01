Le Minesup dément la hausse des droits universitaires

A la suite d’une rumeur qui circule sur la toile depuis quelques jours concernant l’augmentation des droits universitaires de 50 000 F à 300 000 FCFA, le ministère de l’enseignement supérieur (Minesup) apporte des clarifications.

A travers un communiqué publié ce mercredi, le départ ministériel dirigé par Jacques Famé Ndongo a tenu à rassurer l’opinion publique. « Sans aucun élément factuel, des individus au dessein inavoué diffusent cette fausse information, sans doute dans le but de déstabiliser la communauté universitaire. », a écrit le cellule de communication du Minesup.

Selon le ministère, les frais universitaires n’ont pas changés. Ils restent au taux forfaitaire de 50 000 FCFA pour tout étudiant de nationalité camerounaise. Ce montant « donne droit à l’inscription, aux activités sportives et culturelles, à l’assurance-étudiant, à la bibliothèque, aux enseignements dirigés et pratiques, aux stages de formation et à la présentation aux examens. »souligne le département ministériel.

Seuls les étudiants étrangers sont appelés à payer des droits universitaires supérieurs à 50 000 F. L’article 3 (du décret n°79/186 du 17 mai 1979 ndlr) fixe ce taux à : 300 000 FCFA dans les Facultés des Lettres, des Sciences Humaines, Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion ; 600 000 FCFA dans les facultés des Sciences et dans les institutions universitaires de technologies et 1000 000 de FCFA dans les Facultés de Médecine et de Pharmacie, ainsi que dans les écoles et établissements de formation professionnelle. », rapporte le Minesup.