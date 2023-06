L’ancien ministre de la culture, Joseph Marie Bipoun Woum, est mort

Le Pr Joseph Marie Bipoun Woum n’est plus. L’ancien ministre de la culture entre 19992 et 1994 est décédé le 28 juin 2023 à Istanbul, en Turquie, où il avait été évacué il y a quelques semaines pour des raisons médicales. Sa dépouille repose toujours à la morgue, dans l’attente des démarches nécessaires pour son rapatriement.

Ce brillant académicien et homme d’État avait occupé plusieurs postes importants au cours de sa carrière. Il avait notamment été ministre de la Culture et ministre de la Jeunesse et des Sports (entre 1992 et 1996), témoignant de son engagement envers le développement culturel et sportif du pays. Par ailleurs, il avait également assumé le rôle de doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II Soa, où il a marqué de nombreuses générations d’étudiants par sa rigueur intellectuelle et son dévouement à l’excellence académique.

Joseph Marie Bipoun Woum a par ailleurs été membre éminent du Conseil Constitutionnel et Président de la Chambre de Conciliation et Arbitrage (CCA) du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC). C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris cette nouvelle, alors que le pays pleure la perte d’un homme exceptionnellement talentueux et dévoué.

