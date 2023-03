La région de l’Extreme-Nord en alerte kamikazes

Selon Humanity Purpose, au moins sept kamikazes en provenance du Nigeria seraient inflitrées dans les villages du département du Mayo-Sava. Face à ce signal d’alerte, “les populations sont appelées à la vigilance et éviter les lieux de rassemblement comme les marchés”, a écrit le site de veille sécuritaire dans les régions septentrionales du Cameroun.



Cette mise garde intervient moins d’une semaine après une explosion attribuée à un kamikaze qui a fait cinq morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels à Djibril, une localité située dans la commune de Mozogo, région de l’Extrême-Nord.

Depuis plusieurs mois, on entendait plus parler d’explosions de kamikazes dans cette partie du pays. La plus meurtrière en date remonte au 8 janvier 2021. Treize civils, dont huit enfants et adolescents, avaient trouvé la mort après l’explosion d’une kamikaze de Boko Haram.



La région de l’Extrême-Nord est régulièrement la cible d’attaques meurtrières des assaillants de Boko Haram. Selon Amnesty International, au moins 275 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées en 2019 dans l’Extrême-Nord.