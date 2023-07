La demande de mise en liberté de Bibou Nissack et 17 autres prisonniers du MRC rejetée

La cour d’appel du Centre a rejeté ce 4 juillet 2023 la demande de remise en liberté de Bibou Nissack et 17 autres prisonniers du MRC. Ladite cour a rendu son verdict dans le cadre de la procédure en Habeas Corpus introduite par la défense.



« Au fond: Rejetons comme non pertinente la demande de jonction des procédures présentée par les Conseils. Rejetons comme non fondée l’exception de nullité de l’ordonnance entreprise présentée par lesdits conseils. Constatons l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande de libération immédiate fondée sur les circonstances d’arrestation et de détention. », a déclaré la Cour d’appel du Centre.



Par ailleurs, la demande de libération immédiate basée sur l’incompétence du Tribunal Militaire et sur l’avis du GTDA du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a également été rejetée par ladite cours, informe le Collectif Sylvain Souop, dans un communiqué publié ce mardi.

« Nous n’avons pas eu gain de cause et poursuivrons en cassation », a annoncé Me Hippolyte Meli, coordinateur du Collectif Sylvain Souo chargé de la défense des prisonniers politiques du Mouvement pour la renaissance du Cameroun condamné à de lourdes peines de prison la suite des marches pacifiques de 2020.

J’aime ça : J’aime chargement…