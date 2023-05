Kunde 2023 : deux Camerounais nominés

Le Cameroun sera représenté aux Kunde 2023. Les chanteurs Locko et Krys M sont en lice dans la catégorie meilleur artiste de l’Afrique centrale aux trophées de la musique au Burkina Faso.

Pour cette 21e édition, 75 artistes sont en lice dans les 15 catégories de récompense prévues par les organisateurs. Les prix sanctionneront les réalisations des artistes burkinabés les plus brillants et les plus prolifiques, mais aussi celles des créateurs de toute la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Un trophée qui a déjà été remporté successivement par Franko en 2016, Reniss en 2017 et 2018. Peut-on espérer une nouvelle victoire du Cameroun avec Locko ou Kris M cette année ? Rendez-vous le 12 mai prochain prochain à Ouagadougou.

Meilleur artiste de l’Afrique centrale

Afara Tshena (Congo)

Extra Musica Nouvel Horizon (Congo)

Innoss’ B (RD Congo)

Krys M (Cameroun)

Locko (Cameroun)