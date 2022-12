Kelvin Yakum : déjà un an de captivité pour le Fon de Mbambalang

Fon Yakum Kelvin, chef traditionnel et président de la House of Chiefs (Maison des chefs) a été enlevé le 7 décembre 2021 par des combattants séparatistes.

Le palais de Mbambalang, dans la région du Nord-Ouest célèbrent un triste anniversaire ce mercredi 7 décembre 2022. Le Fon Kelvin Yakum est porté disparu depuis an à la suite d’un enlèvement.

Il s’est passé une année sans nouvelles du chef. Mais il y a une semaine, l’autorité traditionnelle du fondom Mbaw Yakum est apparue dans une vidéo suppliant le gouvernement de le libérer des mains de ses ravisseurs.

«Je suis entre les mains de No Pity et il a dit que si on ne libère pas les membres de sa famille arrêtés, il me gardera ici. Il a dit que si les membres de sa famille sont relâchés, il me relâchera aussi. C’est un cri de détresse que je lance à l’endroit des autorités pour qu’elles cèdent aux revendications de No Pity afin que moi aussi je sois libéré», a déclaré le Fon.

Un certain nombre de chefs traditionnels ont été enlevés puis relâchés depuis le début de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D’autres ont été contraints de fuir leurs palais et vivent désormais dans des villes plus sécurisées.