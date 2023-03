Jeux Olympiques : le grand déballage de Françoise Mbango

La double médaillée d’or des Jeux Olympiques 2004 et 2008 raconte le calvaire qu’elle a vécu pour entrer en possession des lauriers que le gouvernement camerounais lui avait promis.

Françoise Mbango était l’invitée spéciale de « Dimanche avec Vous », une émission diffusée dimanche sur Equinoxe Tv. Au cours de cette émission, l’athlète camerounaise, double médaillée d’or aux triple saut, lors des Jeux Olympiques de 2004 et 2008 a fait quelques révélations.

« La femme d’un ministre conduisait ma voiture »

« Quand j’ai rapporté la médaille d’or des Jeux Olympiques, on m’a promis une enveloppe, une villa, et une voiture. Pour la voiture, j’ai dû aller à Mvomeka’a pour me plaindre car c’est la femme d’un ministre qui conduisait ladite voiture. C’est le ministre Mbarga Mboa qui a intervenu pour qu’on remette ma voiture », a-t-elle révélé dans des propos relayés par Actu Cameroun.

Naturalisée française en 2010, Françoise Mbango raconte encore : « Pour la villa, un autre ministre a dû intervenir pour qu’on me donne, non pas une villa, mais un appartement dans un camp sic. Pour l’enveloppe, il a fallu qu’on intervienne une fois de plus, pas pour qu’on me remette l’enveloppe prévue pour la cause, mais plutôt pour me remettre une enveloppe qui était prévue en guise de préparation pour aller aux jeux olympiques ».

Née le 14 avril 1976 à Yaoundé, Françoise Mbango est jusqu’à ce jour, la seule athlète camerounaise de l’histoire, hommes et femmes confondus, à avoir remporté un titre mondial ou olympique individuel.