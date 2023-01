Jeux de la Solidarité Islamique : le Cameroun sur le point de perdre l’organisation de la 6e édition ?

Le Cameroun doit abriter en 2025, la sixième édition des Jeux de la solidarité islamique. La Fédération Sportive de la Solidarité Islamique (ISSF) a validé le 15 avril 2021, la candidature du pays de Roger Mila. Un événement multisport qui se déroulera ainsi pour la première fois en Afrique.

Mais pour le député PCRN Cabral Libii, l’inachèvement de la construction du complexe sportif d’Olembé à ce jour par la société canadienne jete un brun de doute sur la tenue de cet évènement sportif en terre camerounaise.

Visiblement ceux qui s’amusent avec le complexe d’Olembe se fichent royalement des coûts d’opportunités sur l’économie camerounaise quand ils compromettent la tenue des 6ème jeux de la solidarité islamique au Cameroun. En rappel c’est une cinquantaine de délégations venues de plusieurs pays qui devaient se retrouver au Cameroun, et dépenser dans nos hôtels, restaurants, transports, banques, téléphonie…etc. A cause de ces inconséquents, les entreprises camerounaises et les particuliers perdent au minimum 500 milliards de Chiffre d’affaires. Et incidemment, un manque à gagner fiscalo douanier qui compromet le remboursement du crédit ayant construit partiellement le complexe Olembe. Voilà comment la misère morale entraîne celle physique. Cabral Libii, 14 janvier 2023

Créés en 2005, les Jeux de la solidarité est un évènement sportif de promotion et de consolidation des liens de fraternité entre les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (0CI) dont le Cameroun fait partie.

Pour rappel en plus du stade de couvert de 60 000 places déjà construit, le complexe sportif d’Olembé doit comprendre à la fin des travaux : 2 terrains d’entraînement d’une capacité de 1 000 places chacun avec tribune couverte; 1 gymnase couvert d’une capacité de 2 000 places assises capable d’accueillir simultanément 2 compétitions; 1 musée; 1 piscine olympique de 1 000 places assises couverte avec différents bassins; 2 terrains de basketball non couverts; 2 terrains de volleyball non couverts; 4 courts de tennis (deux en béton et deux en terre battue); 1 hôtel 5 étoiles d’au moins 70 chambres; des espaces commerciaux et galeries marchandes..