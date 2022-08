Internet : Camtel alerte sur un lien malveillant

A travers un communiqué publié mercredi 3 août 2022, les services de Cameroon Telecommunications (Camtel) mettent en garde les internautes sur un lien web « malveillant ».

Ce dernier est relatif à un questionnaire sur la connaissance de l’entreprise de télécom avec à la clé des lots à gagner. Selon Camtel, ce lien est en circulation sur différentes plateformes digitales.

« Camtel informe l’opinion publique qu’il s’agit d’une manœuvre de cybercriminels visant à pirater des comptes et récupérer des données personnelles de ceux qui cliqueront sur le lien », peut-on lire dans le communiqué. Ainsi, l’entreprise publique de télécommunications invite sa clientèle et partenaires à plus de vigilance.

Selon l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic), la cybercriminalité est l’activité qui consiste à utiliser les systèmes et réseaux informatiques en général et Internet en particulier pour poser des actes criminels ou proscrits par la loi.

L’année dernière, environ sept sites web d’administrations publiques ont subi une attaque de type web d’effacement. Et 34 sites gouvernementaux ont été attaqués par des programmes malveillants, des opérations d’usurpation d’identité de plusieurs membres du gouvernement. Cette cyber-arnaque a fait perdre près de 4 milliards de FCFA.