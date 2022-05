Insécurité : cinq personnes enlevées à Touboro

Des ravisseurs ont fait irruption dimanche matin à Siri, un village situé dans la commune de Touboro.

Une énième prise d’otages secoue Touboro. Ce dimanche 15 mai, cinq personnes ont été kidnappées et une autre tuée. Selon Humanity Purpose, la victime décédée est homme de 54 ans, qui a refusé de suivre les ravisseurs. » père de 14 enfants, 02 de ses enfants agés de 10 et 12 ans sont parmis les kidnappés. Autres personnes enlevées: un homme de 38 ans marié et père de 08 enfant, une femme et un garçon de 12 ans. », détaille l’ONG.

A en croire la même source, les ravisseurs ont déjà établi le contact avec les familles des personnes enlevées. » Les ravisseurs ont relaché un enfant avec leurs contacts; des coordonnées que les populations sont sensées appeler pour recevoir des instructions sur la rançon à payer et les modalités de libération des otages. », déclare Humanity Purpose.

Le phénomène de prise d’otages prend de l’ampleur dans cette commune de la région du Nord. Selon le journal L’Oeil du Sahel, 44 enlèvements ont été rapportés au mois d’avril 2022 à Touboro.