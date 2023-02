Inflation : top 3 des villes les plus touchées en 2022

Les villes de Ngaoundéré, Bafoussam et Buéa ont eu les taux d’inflation les plus élevés au Cameroun au cours de l’année 2022.

Selon un rapport de l’Institut national de la statistique (INS), vient en tête de liste des villes les plus touchés par l’inflation en 2022. En effet, le chef-lieu de la région de l’Adamaoua a enregistré un taux de plus de 7,4%.

Les villes de Bafoussam dans la région de l’Ouest et celle de Buéa (Sud-ouest) enregistrent respectivement +7,3% contre (2,4% en 2021) et +7,1% (contre +1,7% en 2021). Viennent ensuite Bamenda, (+6,8%), Maroua (+6,4%). Les métropoles de Yaoundé et Douala sont classées 6e et 7e avec +6,2% et +5,7 %.

De l’avis de l’INS, en 2023, le taux d’inflation devrait être porté au-delà des 6%. « Les perspectives d’inflation sont influencées par le durcissement des conditions financières dans la plupart des régions, le conflit opposant l’Ukraine à la Russie, les effets persistants de la pandémie de la Covid-19, la dépréciation du FCFA vis-à-vis du dollar, le réajustement des prix du carburant à la pompe et les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2023 », indique l’institut.