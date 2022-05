Impôts et taxes : plus de 1 755 milliards de F collectés en 2021

La Direction Générale des Impôts (DGI) a réalisé cette performance entre janvier et novembre de l’année dernière.

Plus de 1754,8 milliards de francs CFA. C’est le montant collecté par l’administration fiscale de recettes d’impôts et taxes en 2021. Un recouvrement en hausse de 105,3 milliards (+6,4 %) en glissement annuel par rapport aux 1 649,5 milliards collectés au cours de la même période de 2020.

L’objectif fixé par la DGI était de 1738,9 milliards de francs CFA. Soit un excédent de 15,9 milliards de FCFA. Une performance qui reflète d’une certaine reprise économique, malgré les multiples crises d’ordre économique, sanitaire et sécuritaire.

Selon Défis Actuels qui cite une source bien introduite au Minfi, cette progression est induite par la hausse de plusieurs recouvrements. Il s’agit dans les détails de la TVA (+26 milliards) ; de l’impôt sur les sociétés non pétrolières (+37,4 milliards) ; des droits d’accises (+24,2 milliards) ; des droits d’enregistrement et du timbre (+6,9 milliards) et de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (Tspp, +6,9 milliards).

L’excédant susmentionné provient à en croire la même source de l’Impôt sur les Sociétés (IS) non pétrole, des droits d’accises et de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, dont les taux de réalisation sont respectivement de 114,4 %, 120,5 % et 108,4%.