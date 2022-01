Impôt : entrée en vigueur de la taxe de 0,2% sur les transferts mobiles

L’opérateur de télécommunication Orange Cameroun informe de l’effectivité de la taxe à ses abonnés ce 1er janvier.

Depuis le 1er janvier 2022, une taxe de 0,2% est appliquée aux transactions d’envoi et de retrait d’argent. A cet effet, Orange Cameroun a annoncé la nouvelle hier à ses abonnés. «Chers clients en application de la loi de finances au 1er janvier 2022, une taxe de 0,2% est applicable aux montants d’envois et de retrait d’argent », informe l’opérateur de télécommunication.

Depuis son annonce dans la loi de finances 2022, cette nouvelle taxe est querellée. Selon l’Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, cette taxe constitue une double imposition. Toutefois, la direction générale des impôts a fait une mise au point sur son compte Facebook.

«La Taxe sur les transferts d’argent est «Une réforme longuement murie» Au regard du temps pris pour adopter la taxe sur les transferts d’argent au Cameroun, ce malgré l’impératif de mobilisation de ressources budgétaires propres pour le financement de projets devant participer à l’accroissement du bien-être de tous, il y a lieu de féliciter le Gouvernement qui s’est toujours préoccupé de protéger ses citoyens contre toutes circonstances susceptibles d’augmenter le coût de la vie des ménages, ou les charges fiscales des entreprises…», peut-on lire.

La taxe concerne non seulement les services Mobile Money. Mais également toute autre opération monétaire traçable. Elle exclut cependant les virements bancaires. Et les transferts pour le règlement des impôts et autres taxes. A charge pour les entreprises d’en assurer la collecte et de la reverser mensuellement au Trésor, au plus tard le 15 du mois suivant.