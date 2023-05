Importation de vins : le Cameroun a dépensé près de 23 milliards de F en 2022

Les principaux pays fournisseurs sont la France, l’Espagne et la Belgique.

L’importation du vin au Cameroun a connu une hausse de 7,2% en 2022 selon le Trade Monitor Data. Elle passe de 20,6 % en 2021 à 22,6 milliards Fcfa en 2022. Cette grande importation du vin par le Cameroun selon l’économiste Dr Louis-Marie Kakdeu, s’explique par le fait que le pays est encore un pays d’importation de liqueur car la culture du raisin, y est encore à la phase expérimentale. Il se cultive donc dans la région de l’Ouest et précisément dans la Menoua et le Noun.

» Dans la culture du raisin, le Cameroun cherche à passer à 5 tonnes l’année ce qui veut dire que la production à grande échelle reste un projet même si le pays a une capacité d’embouteillage annuelle de 10 millions de bouteilles », explique l’économiste.

Selon lui, en ce qui concerne les produits alternatifs à la fabrication du vin comme les agrumes ou encore les anacardes, on est encore dans une phase artisanale qui se développe dans l’informel. « En parlant de vins, on peut en produire avec l’ananas, de la tomate entre autres mais à cause des mauvaises politiques des producteurs locaux, le secteur ne se développe pas. D’autant plus que les producteurs ne reçoivent aucun soutient de l’Etat », affirme un agripreneur qui ne souhaite pas être cité.