Grève des enseignants : Dieudonné Essomba tacle le gouvernement

L’économiste et statisticien Dieudonné Essomba était invité ce matin sur les antennes de ABK Radio pour se prononcer au sujet de la grève des enseignants du secondaire et des résolutions prises par le gouvernement en faveur de ceux-ci.

Le gouvernement camerounais entend payer 59 milliards de FCFA aux enseignants. Cependant, les grévistes en réclament 180 milliards de dette. » Le problème des enseignants n’est pas administratif ou financier, c’est un problème institutionnel. Même si la dette leur est payée, ce problème ressurgira. », a déclaré Dieudonné Essomba.

Pour l’économiste, « Quand on est dans un état unitaire, les secteurs sociaux comme l’Education et la santé ne sont pas du ressort du gouvernement central mais des collectivités. » Par ailleurs, « Les enseignants auraient dû s’imposer dans les années 2010, ils ont trop attendu. Maintenant, il y a des priorités comme la crise au Nord-Ouest et au Sud-Ouest et en plus le pays est très endetté »

Selon Dieudonné Essomba, la dette intérieure du Cameroun s’élève à 4 000 milliards de FCFA. » c’est excessif ! Il y a plusieurs corps de métiers qui se plaignent, tous les fonctionnaires et agents publics sont créanciers de l’Etat. », déplore-t-il.