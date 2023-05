Fête nationale: le thème de la 51e édition est connu

La 51e édition de la fête nationale de l’unité va se célébrer le 20 mai prochain sur l’ensemble du territoire camerounais. Dans un message fax signé mercredi, le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Mounouna Foutsou a communiqué le thème de l’édition 2023.

Pour cette année, le thème retenu est: « Forces de défense et peuple camerounais , en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l’unité nationale, socle d’un Cameroun fort et prospère ». La parade militaire et civile de la fête nationale de l’unité a repris l’année dernière après deux ans de suspension due à la pandémie du Coronavirus.

Lors d’un référendum national organisé le 20 mai 1972, les Camerounais ont voté pour un État unitaire par opposition à l’État fédéral existant. Le Cameroun a obtenu son indépendance de la France le 1er janvier 1960, et le Cameroun méridional (Southern Cameroons) est passé du statut de tutelle de l’ONU sous administration britannique à celui d’État fédéré au sein du Cameroun le 1er octobre 1961, un événement connu comme étant la réunification. Le gouvernement a choisi le 20 mai comme fête nationale du Cameroun pour commémorer l’abolition par le président Ahmadou Ahidjo du système fédéral en faveur d’un État unitaire en 1972[3].