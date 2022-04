Extrême-Nord : 76 membres de Boko Haram déposent les armes

Ils ont été mis à la disposition du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR) le dimanche 24 avril à Fotokol, dans la région de l’Extrême-Nord.

Tourner la page. Après de nombreuses années au service du terrorisme, 76 combattants de Boko Haram ont quitté la secte islamiste. Selon Humanity Purpose, ils se sont rendus hier dimanche à Fotokol afin de déposer les armes. Ils sont pris en charge par le CNDDR pour leur processus de reddition.

En janvier dernier, ce sont 11 membre du groupe terroriste qui ont tourné le dos aux combats. Les déserteurs, composés de 3 hommes, 3 femmes et cinq enfants s’étaient rendus au Bataillon d’Intervention Rapide dans le département du Mayo.

Créé en 2018, le Comité a pour mission d’encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants terroristes. Il s’agit des assaillants de Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest désireux de répondre favorablement à l’offre de paix du Chef de l’Etat en déposant les armes.