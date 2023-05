En insécurité, l’activiste Paul Chouta s’envole pour l’Allemagne

”Ils font tout pour me tuer”, alertait Paul Chouta il y a deux semaines. Conscient du fait que sa “sécurité était de plus en plus compromise avec les tentatives d’assassinat, la prison, les enlèvements, la filature et autres”, le journaliste est l’heureux bénéficiaire d’une bourse.

“… l’ONG Reporter Sans Frontières (RSF) m’a offert une bourse en Allemagne où je me trouve depuis ce matin (du 23 mai 2023 ndlr). Ladite bourse porte sur des offres qui cadrent avec les programmes de RSF”, informe Paul Chouta dans une publication.

Dans sa déclaration, le lanceur d’alerte remercie l’organisation internationale qui assure promotion et la défense de la liberté d’informer. “Il faut rappeler que, dans sa mission qui est celle de protéger les journalistes et d’assurer la promotion et la défense de la liberté d’informer et d’être informé partout dans le monde, Reporter Sans Frontières m’a toujours soutenu dans mes moments les plus difficiles où je faisais face à toute sorte d’attaque dans le cadre de mon travail. Que ce soit pendant mes multiples agressions, mon séjour carcéral et que je sais-je encore, RSF a toujours été là comme ils le font pour des journalistes en danger”, a-t-il écrit.



Des menaces et agressions, Paul Chouta en a connu plus d’une. En effet, le 9 mars 2022, le reporter du site Cameroun web a été violemment agressé par plusieurs hommes avant d’être laissé pour mort sur le bord de la route, en périphérie Yaoundé. L’organisation Committee protect journalists (CPJ) avait alors appelé les autorités camerounaises à enquêter sur cette agression.



“C’est l’occasion pour moi de penser également aux ONG comme le Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ) qui m’a assisté, que ce soit sur le plan financier durant mon séjour carcéral et même lorsque m’a vie était menacée, à Média Legal Defence Initiative, à Pen International, à Pen England, à Front Line Defenders, à Tournons la page, à Américan Bar Association (ABA), au Redhac, à un Monde Avenir etc qui font feu de tout bois pour promouvoir la liberté d’expression.”, conclu-t-il.