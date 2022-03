Elite One- Élite Two : la liste des clubs de la saison dévoilée

La fédération camerounaise de football vient de publier la liste des clubs qui prendront part aux championnats professionnels d’Elite de la saison 2022.

En Elite One, 25 clubs sont repartis en deux poules. La poule A en compte 13 tandis que la B regroupe 12 clubs. En ce qui concerne l’Elite Two, elle est composée de 13 clubs. Bonne nouvelle pour New Star qui est maintenu en première division après avoir été relégué en Elite two la saison dernière.

Rappelons que le démarrage du championnat professionnel Elite One est prévu le 16 mars prochain. Le match d’ouverture de la première journée va opposer Bamboutos de Mbouda à PWD de Bamenda à l’aréna de Mbouda. Quant au championnat d’Elite Two, les matches débuteront le 25 mars 2022.