Électricité : Eneo réclame 150 milliards de F CFA à l’État

Cette enveloppe représente le montant cumulé de la dette due au concessionnaire du service public de l’électricité par l’Etat, ses démembrements et les entreprises publiques à la fin du mois de juillet 2022.

Le chiffre donne le vertige : à la fin du mois de juillet 2022, l’encours de la dette de l’Etat, de ses démembrements et des entreprises publiques vis-à-vis d’Eneo Cameroun s’élève à… 150 milliards de francs CFA. Parmi les débiteurs les plus importants, Camwater arrive en tête. Selon une source au sein de la Direction Générale du concessionnaire de la production, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique dans notre pays, la société chargée du service public de l’eau potable et de l’assainissement cumule une dette de 16 milliards de francs CFA.

La Compagnie Camerounaise d’Aluminium (Alucam), un établissement industriel qui œuvre dans la production et la transformation de l’aluminium suit avec un encours de 10 milliards de francs CFA. Parmi les administrations publiques qui doivent le plus d’argent à Eneo, l’on retrouve entre autres les communes avec un encours de plus de 9 milliards de francs CFA. Et les Universités d’Etat qui, elles, cumulent une dette de 6,5 milliards de francs CFA.

Le 22 août dernier, l’opérateur majeur du secteur de l’électricité au Cameroun s’est même cru obligé saisir le recteur de l’Université de Douala à travers une « mise en demeure de payer avant suspension de la fourniture en énergie électrique » pour des impayés d’un montant total de 1,7 milliard de francs CFA. « Sauf erreur ou omission de notre part, l’examen à date de vos comptes dans nos livres révèle que vous restez nous devoir la somme hors intérêts de retard de 1 760 818 212 F CFA… », avait écrit l’entreprise.