 Électricité : 874 milliards pour connecter 7 000 localités rurales

A travers ces financements, le ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee) veut porter le taux d’accès à l’électricité à 100% d’ici 2030.

7 000 localités des 10 régions du pays doivent être électrifiées. Mais pour y parvenir, le gouvernement veut mobiliser le montant de 874 milliards de FCFA. Car une fois connectées, le taux d’accès à l’électricité va passer à 100%. Selon l’avis d’appel d’offre du Minee, Gaston Eloundou Essomba publié par le quotidien public Cameroon-tribune le 15 mars dernier, les consultants retenus devront assister le gouvernement camerounais, à réaliser des études d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet détaillé (APD) qui devront détailler les travaux de construction des réseaux de transport et de distribution.

Pour justifier cet appel à manifestation d’intérêt, le Minee rappelle que « l’État a engagé entre 2010 et 2022 en liaison avec les bailleurs de fonds et le secteur privé, la construction de nouveaux ouvrages de production tels que la centrale à gaz de Kribi (216 MW) ; le barrage de Lom Pangar (6 milliards de m3 d’eau stockée) et son usine de pied (30 MW), le barrage de Memve’ele (211 MW), le barrage de Nachtigal (420 MW), etc. » Malgré ces gros investissements, Gaston Eloundou Essomba, reconnaît, pour le regretter, que « le taux d’accès à l’électricité se situe à 65% de façon globale. Il reste donc à rattraper un gap de 35% ».