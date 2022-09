Eau du robinet : Cabral Libii dénigre sa qualité

Le député PCRN Cabral Libii interpelle le ministre de la santé publique sur la qualité de l’eau du robinet à travers une tribune publiée sur ses plateformes digitales dimanche soir.

« Alors, cela est passé de façon inaperçue. L’eau qui coule de nos robinets (lorsque miraculeusement elle coule) est désormais officiellement non potable. Colorée, (mal) odorante etc.

Et résignés, nous avons basculé dans des comportements de sociétés consuméristes. Nous ne buvons, notamment en zone urbaine, que l’eau achetée à la boutique. Ainsi est né le business très florissant de l’eau minérale.

Je me souviens pourtant que tout petit, tout le monde buvait l’eau du robinet et que l’eau minérale était un produit de luxe…Le pays du « tout est possible » est résolument la plus grande victoire du vieux régime. Heureusement que ça prend bientôt. », promet l’élu de la nation.