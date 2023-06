Dschang : le MRC réclame la libération d’un homme en détention sans jugement depuis 41 ans

Le mis en cause, Fabien Tsafack est incarcéré à la prison principale de Dschang pour recèle d’une poste radio. Choqué et affecté par cette affaire, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), par le truchement de Me Désiré Sikati, a publié ce jeudi, un communiqué pour condamner cette détention «inhumaine » et « arbitraire ».



Les faits remontent au 24 novembre 1982. Fabien Tsafack âgé de 20 ans à cette époque est accusé d’avoir acheté un poste radio volé et condamné par la suite pour « recèle aggravé de poste radio ». Pour le parti de Maurice Kamto, « cette situation est d’autant plus alarmante et choquante que les multiples démarches de la famille de la victime se sont soldées par des échecs ».

Une détention provisoire qui dure depuis 41 ans, sans jugement. Fort de ce constat, le MRC réclame sa libération « immédiate » et invite les autorités compétences à procéder ensuite à « son dédommagement conformément à la loi ».

