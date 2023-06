Concours administratifs : hausse des frais d’inscription de 10 000 FCFA et de 5 000 FCFA en 2023

Les frais d’inscription aux concours administratifs organisés par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) connaîtront une légère augmentation cette année. Contrairement aux années précédentes, les frais passeront de 15 000 FCFA à 25 000 FCFA pour les concours des catégories A et B. Et de 15 000 FCFA à 20 000 FCFA pour ceux des catégories C et D, représentant ainsi une hausse respective de 10 000 FCFA et de 5 000 FCFA.

Selon le Ministre de la Fonction publique, Joseph Le (photo), cette augmentation est en conformité avec l’article 28 de la loi n° 2022/022 sur le budget de l’exercice en cours. Elle découle des nouvelles mesures visant à optimiser les recettes non fiscales, telles que décrites dans la circulaire du ministre des Finances, concernant l’exécution des lois financières, le suivi et le contrôle du budget de l’État et des entités publiques pour l’exercice 2023.

Le Ministre explique que cette augmentation des frais d’inscription vise à contribuer au financement du budget de l’État, tout comme les autres administrations publiques, par le biais des recettes non fiscales. Les modalités pratiques de mise en œuvre des frais de concours administratifs ont été précisées par l’article 5 de l’arrêté du 21 décembre 2022 signé par le ministère des Finances (Minfi).

Selon ces modalités, la répartition des recettes se fera de la manière suivante : 60 % seront affectés à l’organisation des concours par le Minfopra, et les 40 % restants seront reversés au trésor public. En 2023, l’État prévoit de recruter 2 685 nouveaux agents, contre 1 075 en 2022. Cela représente 2 235 postes pour les nouveaux recrutements et 450 pour les concours professionnels, qui étaient gelés depuis 2019.

