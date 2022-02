Douala: un enseignant inflige une correction à la machette à son élève

Les faits se sont déroulés dans une école primaire dénommée « Kings Nursery and Primary School de Bilonguè » dans le troisième arrondissement de Douala.

Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux fait froid dans le dos. On y voit un enseignant torturer un élève avec une machette et un marteau. L’instituteur va plus loin en frottant du poivre sur le corps du jeune élève. Et l’obligeant à manger cette épice piquante.

A en croire une source, le gouverneur de la région du littoral a été saisi. Une enquête est ouverte à la légion de gendarmerie du littoral pour mettre la lumière sur cet acte de tortue.