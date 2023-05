Douala-Edea : 16 morts dans un accident

Les personnes décédées se rendait à une cérémonie funéraire lorsqu’elles ont trouvé lors morts à bord d’une hiace.

Vendredi meurtrier sur la route Douala-Edea. Une hiace qui transportait 19 passagers est entrée en collision avec un camion lourd. L’accident est survenu cette mi-journée du 26 mai dans l’arrondissement d‘Edea II, a également fait trois blessés graves et des dégâts matériels.

De sources policières, les passagers à bord de la hiace se rendait à un enterrement non loin d’Eseka, dans le département du Nyong et Kelle, région du Centre. En plus du cadavre que transportait le véhicule, 16 personnes supposées être de la même famille ont péri dans ce tragique accident de la route. Trois blessés ont été transportés d’urgence dans une formation sanitaire la plus proche.