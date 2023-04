De nouveaux sous-préfets et préfets nommés

Le président Paul BIYA a signé ce 6 avril 2023, un décret portant nomination de préfets et sous-préfets dans plusieurs départements et arrondissements. Il s’agit des entre autres des départements du Djerem, Faro et Deo (Adamaoua), du Nyong et Mfoumou (Centre)

du Mayo Sava, Mayo Tsanaga (Extrême-Nord), du Bamboutos, Hauts Plateaux, Ndé (Ouest).

Quant aux sous-préfets, ils sont 30 a avoir été nommés dans les régions concernées sont l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’Extrême-Nord, le Littoral, le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud et le Sud-Ouest.