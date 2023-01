Cyclisme : Honoré Yossi rempile à la tête de la fédération

Pas de changement à la présidence de la Fédération camerounaise de cyclisme (Fécacyclisme). Honoré Yossi a été réélu ce samedi 28 janvier 2023 pour un mandat de quatre ans. C’était au cours d’une Assemblée générale tenue au ministère des sports et de l’éducation physique à Yaoundé.

Sans surprise, Honoré Yossi, seul candidat en course, a remporté le suffrage avec 75,43% dont 43 voix pour et 14 bulletins nuls. Un résultat obtenu pourtant avec embuche. « L’élection a été émaillée de beaucoup de rebondissements. Je pense que la sagesse a prévalu. J’ai eu le soutien et les voix des membres de l’assemblée générale. Je remercie d’ailleurs toutes ces personnes » a-t-il déclaré.

A la tête de la Fécacyclisme depuis 2014, l’heureux élu compte durant son prochain exercice « rajeunir la team Cameroun. Pour cela, il va falloir mettre une politique qui permettra aux régions d’organiser des courses dans des lycées et des milieux où l’on trouve le plus de jeunes possible », a-t-il annoncé.