Crise diplomatique : le Tchad rappelle son ambassadeur en poste à Yaoundé

C’est l’information contenue dans un communiqué signée le 20 avril par Le secrétaire général de la présidence du Tchad.



Il y a des tensions diplomatiques entre le Cameroun et le Tchad. “La Présidence de la République du Tchad informe l’opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de

la question de la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy”, précise le SG de la présidence du Tchad.

Dans sa déclaration, le Tchad fait savoir que lié Cameroun a été informé des agissements

“inamicaux et contraires” de ses intérêts posés par ses représentants dans les conseils

d’administration de COTCO et TOTCO. “Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises; lettres qui sont restées sans réponses”, assure Gali Ngothe Gatta.

C’est entre autres état de chose qui a conduit au rappel pour consultation de l’ ambassadeur auprès de

la République du Cameroun.

Et ce jour, 20 avril 2023, par voie de presse, le Techad a appris la signature d’un accord prevoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroon Oil Transportation Company S.A. (« COTCO”), en contradiction avec les

conventions et les statuts de COTCO, à la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun.

Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l’acquisition des actifs de Pétronas a déposé en accord avec cette dernière un dossier d’agrément en bonne et due forme comprenant le

Contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la règlementation communautaire en vigueur.

A ce jour, plus d’un mois après, il revient que seul le Cameroun n’a pas répondu aux lettres de demande d’avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du

Commerce des pays membres, lettres utiles à la convocation de la commission de la concurrence qui devra statuer sur l’acquisition des actifs de Petronas par le Tchad.

Aussi, le Tchad, se trouve une fois de plus, dans l’obligation de défendre ses intérêts et sa responsabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal, dans ces dossiers et en CEMAC, les relations entre les (02) pays.