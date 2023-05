Crise anglophone : 22 milliards FCFA pour la reconstruction

Un accord a été signé le 10 mai dernier entre le Minepat et la Banque islamique de développement pour cette cause.

C’est acté! Un montant d’une valeur de 21,155 milliards de francs CFA se mis à disposition pour la reconstruction du Nord-ouest et du Sud-Ouest (NOSO) en proie à une crise sécuritaire depuis bientôt 7 ans. Le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) Alamine Ousmane Mey et le président de la Banque islamique de développement (BID) Muhmmad Al Jasser ont procédé le 10 mai 2023 à Djeddah en Arabie saoudite, à la signature d’un accord de financement pour la mise en œuvre du Plan présidentiel de reconstruction de ces deux régions du Cameroun.

Ce financement vise à « appuyer les efforts du Gouvernement du Cameroun dans la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures essentielles, le renforcement de la cohésion sociale et la revitalisation de l’économie locale dans ces deux Régions », a indiqué Muhmmad Al Jasser. Le ministre de l’Économie, de la planification et de l’aménagement du territoire a exprimé, au nom du Chef de l’Etat du peuple camerounais, « toute la gratitude du gouvernement camerounais à l’endroit des autorités de la BID, pour leur solidarité et ce précieux concours aux efforts de développement du Cameroun ».

La signature de cet accord a lieu en marge de la 48ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID, qui se tient à Djeddah au royaume d’Arabie saoudite, du 10 au 13 mai 2023. Les Régions camerounaises du Nord-ouest et du Sud-ouest sont en proie à une crise séparatiste depuis novembre 2016, menée par des combattants qui veulent établir un Etat appelé « Ambazonie » sur l’ancien territoire du Cameroun sous tutelle britannique.