Covid-19-vaccination : le gouvernement instaure la dose de rappel

Le ministre de la santé publique invite les personnes vaccinées à bosser leur immunité en prenant une dose de rappel.

Les camerounais complètement vaccinés peuvent désormais prendre une nouvelle dose de vaccin après six mois contre le coronavirus. « Pour continuer d’être protégée, toute personne âgée de 18 ans et plus, normalement vaccinée, peut dès à présent, conformément aux indications de l’OMS et de notre Conseil Scientifique, prendre une dose de rappel après 06 mois, pour booster son immunité contre le Covid-19. », informe le ministre Manaouda Malachie.

Dans la même veine, l’autorité sanitaire affirme que la couverture sanitaire de la CAN sur le sol camerounais 2021 reste maximale pour limiter la propagation du Covid-19.