Course de l’espoir : une victime de l’explosion meurt à l’hôpital

Le ministre des sports avait pourtant souligné que les trois bombes qui ont explosé samedi dernier durant la course de l’espoir n’avait fait de ses blessés légers.

Trois jours après l’attentat à la bombe à Buea, une femme vient de succomber à ses blessures. Selon le site Mimi Mefo Infos, une blessée des explosions de samedi dernier est décédée ce mardi à l’hôpital régional de Buea.



A en croire le même site, la victime ainsi que ses trois enfants faisaient partie des spectateurs du marathon de l’Ascension du Mont Cameroun (4100m d’altitude). Parmi ces enfants, figurerait un nourrisson d’un an qui sont toujours pris en charge dans l’établissement sanitaire susmentionné.

La 28e édition de l’ascension du Mont Cameroun a débuté dora une grosse frayeur. Peu après 7 heures du matin, samedi 25 février, alors que le départ de la course venait à peine d’être donné, une première détonation a retenti, suivie quelques minutes plus tard par deux autres déflagrations. Ces trois explosions ont eu lieu près du stade Molyko de Buéa point de départ et d’arrivée de cette course devenue celle du désespoir.