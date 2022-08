Coupe du Cameroun : la ligue régionale du centre réclame des arriérés à la Fécafoot

Dans une correspondance adressée au secrétaire général de la Fécafoot, le président de la ligue régionale de football du Centre sollicite le paiement des arriérés dus à l’organisation des préliminaires de la Coupe du Cameroun dans la région du Centre.

Selon la ligue, ces préliminaires se sont déroulés les 22 et 23 juin derniers jusqu’au 13 juillet 2022 pour pour un total de 139 matches joués. « Pour ce faire, nous avons procédé à des dépenses de plusieurs ordres. Sur le plan matériel, on peut énumérer la location des stades et leur matérialisation ( filets, piquets et traçage etc). Par ailleurs, les officiels désignés pour diriger es 139 rencontres n’ont jusqu’à à ce jour perçu leurs primes respectives. », souligne Léon Aimé Zang, président de la ligue.

De l’avis du lanceur d’alerte Boris Bertolt, ce courrier de la ligue régionale de football du Centre intervient après une plainte des commissaires des matchs qui accusaient la ligue de détournement des primes de match. Alors que ces derniers ont réclamé l’intervention de Samuel Eto’o, il s’avère que cette tension de trésorerie affecté plutôt la Fécafoot qui cumule des arriérés envers la ligue.